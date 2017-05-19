Мотта хочет продлить контракт с «ПСЖ» и уже ведёт переговоры с клубом

Полузащитник «ПСЖ» Тьяго Мотта планирует остаться в столичном французском клубе. Контракт 34-летнего футболиста истекает грядущим летом, но стороны уже ведут переговоры по его продлению.
«Я прошёл через разные большие команды, но я нигде не чувствовал себя так комфортно, как в «ПСЖ». Это делает меня спокойным и добавляет желания.
Я доволен тем, чего мы добились вместе, и хочу и дальше принимать участие в этом амбициозном проекте под названием «ПСЖ», — цитирует Мотту Goal.
Тьяго Мотта выступает в составе «ПСЖ» с 2012 года, когда перешёл из «Интера» за € 11,5 млн.
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