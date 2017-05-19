Наставник «Ред Булл Зальцбург»: со мной «Барселона» не контактировала

Руководство «Барселоны» не контактировало с главным тренером «Ред Булл Зальцбург» Оскаром Гарсией на предмет его работы у руля сине-гранатовых. Об этом сообщил сам тренер австрийской команды.
«В данный момент ничего нет. Я не могу ничего рассматривать, так как со мной «Барселона» не контактировала. Другие клубы также не связывались со мной. Мой контракт с «Ред Булл Зальцбург» действует ещё один год, но в футболе никогда не знаешь, как будут развиваться события через одну неделю. Нужно быть готовым ко всему, но живя настоящим и не теряя почвы под ногами», — приводит слова Оскара Гарсии испанское интернет-издание Sport.
Наставник «Барселоны» Луис Энрике покинет свой пост по окончании сезона. Испанские СМИ в последнее время называли рулевого «Атлетика» Эрнесто Вальверде главным кандидатом на пост наставника испанского гранда