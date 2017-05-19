«Ливерпуль» предложил за Мбаппе € 70 млн, «Монако» отказался

«Ливерпуль» сделал предложение «Монако» по поводу покупки нападающего Килиана Мбаппе. Как сообщает Marca, англичане предложили за футболиста сборной Франции € 70 млн, но получили отказ. Отмечается, что президент монегасков Дмитрий Рыболовлев планирует выручить с продажи Мбаппе более € 100 млн, при этом руководство «Монако» хотело бы, чтобы форвард остался в команде ещё на один сезон.
Это не первая попытка клубов приобрести Мбаппе у «Монако». Так, в начале мая в СМИ сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» предлагал за Мбаппе € 85 млн, в то время как французы запросили за игрока € 120 млн.
В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл во всех турнирах 41 матч, забил 26 голов и отдал 14 голевых передач.