Эррера: счастлив, что стал лучшим игроком «МЮ» и преемником де Хеа

Полузащитник Андер Эррера поделился эмоциями после того, как был признан игроком года в «Манчестер Юнайтед». Испанец удостоен приза сэра Мэтта Басби, который вручается лучшему футболисту клуба по итогам сезона по результатам голосования болельщиков клуба.
«Счастлив, что болельщики признали меня игроком года. Горжусь, что стал преемником де Хеа и что моё имя будет в списке с другими великими именами», — написал Эррера на своей странице в «Твиттере».
Испанец в голосовании опередил защитника Луиса Антонио Валенсию и форварда Златана Ибрагимовича. В предыдущие три года награды удостаивался голкипер «МЮ» Давид де Хеа.
Посмотреть фотографию можно в «Твиттере» Андера Эрреры.