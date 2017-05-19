Румменигге: Х. Алонсо показал, что не всегда нужно бегать быстрее соперника

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге адресовал слова похвалы полузащитнику команды Хаби Алонсо. Бывший футболист мадридского «Реала» и сборной Испании по окончании текущего сезона повесит бутсы на гвоздь.
«Алонсо является одной из самых успешных трансферных сделок «Баварии» за последние годы. Мы вполне угадали, сделав ставку на него. Алонсо показал, что не всегда нужно бегать быстрее соперника. Часто достаточно думать быстрее него, и Хаби является в этом вопросе образцом для подражания. Это отличный стратег и высокий интеллигент. Кроме того, с ним очень легко работать», — цитирует Румменигге официальный сайт «Баварии».