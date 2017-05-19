Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Румменигге: Х. Алонсо показал, что не всегда нужно бегать быстрее соперника

19 мая 2017, пятница. 12:07. Футбол

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге адресовал слова похвалы полузащитнику команды Хаби Алонсо. Бывший футболист мадридского «Реала» и сборной Испании по окончании текущего сезона повесит бутсы на гвоздь.

«Алонсо является одной из самых успешных трансферных сделок «Баварии» за последние годы. Мы вполне угадали, сделав ставку на него. Алонсо показал, что не всегда нужно бегать быстрее соперника. Часто достаточно думать быстрее него, и Хаби является в этом вопросе образцом для подражания. Это отличный стратег и высокий интеллигент. Кроме того, с ним очень легко работать», — цитирует Румменигге официальный сайт «Баварии».

Источник: Официальный сайт ФК "Бавария" Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Карл-Хайнц Румменигге Хаби Алонсо
Новости. Футбол
19 мая 2017, пятница
12:37 Жулиано считает, что не стал играть хуже после возвращения Данни
12:36 Таранов вернулся в общую группу «Крыльев Советов» перед игрой с «Тереком»
12:35 Жулиано: «Зениту» остаётся победить «Локомотив» и надеяться на второе место
12:33 Цакташ дисквалифицирован на два матча РФПЛ за подкат в спину В. Березуцкому
12:30 Каррера дисквалифицирован на один матч условно за поведение в матче с «Тереком»
12:30 КДК оштрафовал «Спартак» на 500 тыс. рублей
12:20 Луческу извинился перед журналистами за высказывание после игры с «Краснодаром»
12:15 Чемпион СССР в составе ЦСКА Владимир Дударенко умер на 72-м году жизни
12:07 Румменигге: Х. Алонсо показал, что не всегда нужно бегать быстрее соперника
12:05 Эррера: счастлив, что стал лучшим игроком «МЮ» и преемником де Хеа
11:50 «Марсель» проявляет интерес к защитнику «Челси» Зума
11:41 Ибрагимович пропустил церемонию вручения наград игрокам «Манчестер Юнайтед»
11:36 М. Торрес не верит, что «Малага» победит «Реал» и «Барселона» станет чемпионом
11:32 Варга: думаю, Блохин уже не вернётся на тренерскую скамью
11:30 Киоун: Моуринью неправильно использует Мхитаряна в «Манчестер Юнайтед»
11:16 Студенты СГАФКСТ выиграли первенство Национальной студенческой футбольной лиги
11:13 Игрок «Ниццы» Сери: сделаю всё, чтобы осуществить мечту и играть за «Барселону»
11:12 «Лацио» и «Наполи» заинтересованы в услугах вратаря «Ювентуса» Нето
10:59 «Ливерпуль» предложил за Мбаппе € 70 млн, «Монако» отказался
10:56 Наставник «Ред Булл Зальцбург»: со мной «Барселона» не контактировала
10:54 Мотта хочет продлить контракт с «ПСЖ» и уже ведёт переговоры с клубом
10:51 Самолёт с игроками «Шапекоэнсе» совершил экстренную посадку в Порту-Алегри
10:39 Трезеге посоветовал Мбаппе остаться в «Монако» и привёл в пример Марсьяля
10:24 Источник: «Бавария» провела переговоры с Хамесом
10:18 Власти Москвы перед Кубком конфедераций начали отслеживать цены в гостиницах
09:57 Куман: люди всё ещё благодарят меня за гол «Сампдории» в финале Кубка чемпионов
09:56 Аршавин: корень проблем «Зенита» в том, что весной он начал играть медленнее
09:48 Аршавин: по таланту и своим способностям Кокорин остаётся лучшим
09:47 Веденеев: один плохой матч «Зенита» сменяет другой, Луческу не знает, что делать
09:32 Рапопорт: Цаллагов не уровень ЛЧ, он, кроме борьбы за выживание, ничего не видел
09:26 Заммерa очень раздражают дискуссии о новом спортивном директоре «Баварии»
09:24 Витсель: Бельгия может выиграть ЧМ-2018, в России буду чувствовать себя как дома
09:02 Роналду намекнул игрокам «Сельты», что «Барселона» обещала им премиальные
08:30 Варга: Венгер давал шанс Аршавину и до последнего его защищал
08:25 Х. Алонсо: хочу, чтобы меня помнили как игрока, исповедовавшего чистый футбол
08:03 Мартино: Месси и Маскерано не определяли состав сборной Аргентины
08:01 Защитник «Боруссии» Д Гинтер близок к переходу в «Хоффенхайм»
08:00 Варга: после рюмочки виски Фергюсон выходил к журналистам другим человеком
07:37 Кроос: не могу представить себе возвращение в «Баварию»
07:13 Торрес: дай бог, чтобы я много лет играл в футболке «Атлетико»
06:57 Кейн: «Тоттенхэм» решил сыграть с «Лестером» в удовольствие — и выдал спектакль
06:55 В «Шальке-04» не подтверждают, что Горецка провёл переговоры с «Баварией»
06:45 Виалли: для блага футбола рад, что «Барселона» победила нас в финале КЧ
06:34 Клопп: «Ливерпуль» усилится в межсезонье, но нужно избежать неудач с травмами
06:22 Хаби Алонсо: почувствовал величие «Реала», когда покинул клуб
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Сможет ли "Спартак" в следующем сезоне защитить чемпионский титул?
Архив →
© championat.com, 2000–2017