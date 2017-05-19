Цакташ дисквалифицирован на два матча РФПЛ за подкат в спину В. Березуцкому

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, какие вопросы вошли в повестку дня очередного заседания КДК по итогам 29-го тура РФПЛ.
«По матчу „Томь“ — „Крылья Советов“: мы оштрафовали «Крылья» на 50 тыс. рублей за неучастие представителя команды в предматчевом совещании.
По матчу «Оренбург» — «Уфа»: болельщики «Оренбурга» скандировали ненормативную лексику, за это клуб оштрафован на 40 тыс. рублей.
По матчу «Зенит» — «Краснодар»: болельщики «Зенита» использовали пиротехнику, за это клуб оштрафован на 90 тыс. рублей, также они скандировали ненормативную лексику, за это «Зенит» оштрафован на 60 тыс. рублей. По матчу «Рубин» — ЦСКА мы рассмотрели удаление игрока «Рубина» Цакташа, он был приглашен на заседание. Рассмотрев все материалы, мы приняли решение дисквалифицировать его на два матча РФПЛ, с учётом автоматической", — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.