Жулиано: «Зениту» остаётся победить «Локомотив» и надеяться на второе место

Полузащитник «Зенита» Виктор Жулиано поделился ожиданиями от предстоящего матча 30-го тура РФПЛ с «Локомотивом». Встреча состоится 21 мая в Москве.
«Обсуждали с тренерским штабом прошедшую игру с «Краснодаром», анализировали, что делали хорошо, а что – не очень. Уже готовимся к следующей игре с «Локомотивом». Это сильный соперник, в составе которого собраны хорошо подготовленные игроки. Нам остаётся только выигрывать и надеяться на второе место.
Думаю, есть шансы, что «Анжи» отнимет у ЦСКА очки, ведь махачкалинцы в сложной ситуации. Им тоже нужны очки, чтобы не попасть в стыки. Но нам нужно думать только о своей игре.
Маурисио отличный игрок и с ним приятно было играть и работать. Кроме того, что мы друзья и партнёры по команде, говорящие на одном языке, с ним просто очень приятно играть.
Встречусь ли с Роналдиньо, когда он приедет в Санкт-Петербург? Если будет возможность – да. Он один из моих идолов в футболе, его игра и карьера вдохновляли меня. Потому если получится, то попытаюсь с ним встретиться», — передаёт слова Жулиано спецкорр «Чемпионата» Анатолий Романов.