Таранов вернулся в общую группу «Крыльев Советов» перед игрой с «Тереком»

Защитник «Крыльев Советов» Иван Таранов восстановился после травмы и вернулся в общую группу. Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба. В то же время полузащитник Артём Громов, восстанавливающийся после повреждения, пока занимается по индивидуальной программе.
За тур до конца чемпионата России «крылышки» занимают в РФПЛ 13-е место, в двух очках от спасительной 12-й строчки. Матч «Крылья Советов» — «Терек» состоится 21 мая на стадионе «Металлург». Начало – 15:00 мск.
Таблицу РФПЛ можно посмотреть на «Чемпионате»
Оренбург, Самара или Тула? Расклады в борьбе за выживание
Три аутсайдера будут заочно решать, кто из них упадёт в пропасть.