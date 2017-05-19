Жулиано считает, что не стал играть хуже после возвращения Данни

Полузащитник «Зенита» Виктор Жулиано в преддверии выездного матча 30-го тура РФПЛ с «Локомотивом» ответил на вопрос, стал ли он играть хуже после возвращения в строй Мигеля Данни. Встреча с «железнодорожниками» состоится 21 мая. Начало — 15:00 мск.
«Стал ли я хуже играть, когда вернулся Данни? У нас схожие игровые качества и игра, но если вы посмотрите на статистику, то увидите, что я не убавил. А Данни только привнёс игре «Зенита» остроты. Я же продолжаю помогать команде.
Думаю, это хорошо, что мы с ЦСКА играем в одно время. Лучше нам не знать, как играет конкурент, ведь это может плохо на нас повлиять, а «Зенит» должен думать только о победе в предстоящем матче. Плюс необходимо, чтобы ЦСКА ошибся в своём матче, только тогда мы займём второе место. Но если «Зенит» не обыграет «Локомотив», тогда результат матча ЦСКА не будет иметь никакого значения для нас», — передаёт слова Жулиано спецкорр «Чемпионата» Анатолий Романов.