Лопетеги: к Иско я всегда испытывал большое доверие

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги отметил, что всегда был уверен в полузащитнике национальной команды и мадридского «Реала» Иско. Лопетеги вызвал футболиста на товарищеский матч с колумбийской сборной (7 июня) и на игру отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с национальной командой Македонии (11 июня).
«У Иско уже есть тренер в его клубе, который очень правильно руководил им. Именно игроки и добиваются того, чтобы тренеры им доверяли. А к Иско я всегда испытывал большое доверие», — приводит слова Лопетеги AS.