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Луческу: журналисты предпринимают целенаправленные злобные атаки на «Зенит»

19 мая 2017, пятница. 14:03. Футбол

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу выразил мнение, что столичная пресса необъективно оценивает игру петербургского клуба, оказывая на него давление.

«Честно говоря, не до конца понимаю позицию петербургской прессы. Соперничество Москвы и Петербурга ведь идёт, наверное, и на уровне журналистов. Представьте, как пишут друг о друге в Барселоне и Мадриде, в Турине и Милане. Мне кажется, местная пресса в какой-то мере должна писать положительные статьи о «Зените». Игроки ведь всё это читают. Они должны чувствовать, что у них есть поддержка. Критика всегда сами знаете как воспринимается. Игроки ведь и хвалебных слов заслуживали по ходу сезона.

Возьмите того же Рейнгольда. Он на 500 процентов фанат «Спартака», а его печатают в петербургской газете. Понятно, что люди вроде него хотят, чтобы титул остался в Москве. И я это осознаю прекрасно. Тем более журналисты всегда находят такие вопросы, которые негативно отражаются на команде. Речь идёт не об анализе игры «Зенита», а о целенаправленной злобной атаке на нас.

Будет новый сезон, и снова начнётся эта борьба. Надеюсь, местные СМИ поддержат «Зенит». Потому что Петербург – такой же великий город, как и Москва. Возможно даже, что главный офис футбольной лиги должен находиться в Петербурге, а федерации – в Москве. Вот в Италии главный офис лиги в Милане, а федерации – в Риме. Мне кажется, мои идеи, мой опыт способны помочь РФС. Наверное, благодаря сложившийся системе национальная сборная России не может подняться в рейтинге ФИФА и выйти хотя бы из группы на крупном турнире. Потенциал у России невероятный, однако он, видимо, неправильно используется», — передаёт слова Луческу корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

Луческу: титулы не выигрываются лишь на поле — они выигрываются за его пределами
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Зенит Мирча Луческу
Новости. Футбол
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