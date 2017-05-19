Анчелотти: Лам и Алонсо провели последнее занятие, горжусь, что тренировал их

Защитник и капитан «Баварии» Филипп Лам, а также полузащитник Хаби Алонсо провели последнюю тренировку в составе мюнхенского клуба. Оба футболиста по окончании сезона-2016/17 завершат игровую карьеру. Наставник «Баварии» Карло Анчелотти поделился эмоциями после окончания занятия.
«Последняя тренировка Алонсо и Лама была очень эмоциональной. Я горжусь, что тренировал этих футболистов. После окончания занятия я сказал всей команде, что был рад тренировать их в этом сезоне», — цитирует Анчелотти пресс-служба клуба.
33-летний Лам является воспитанником «Баварии», за которую играет с 1995 года. 35-летний Хаби Алонсо присоединился к команде в 2014 году, куда перешёл из «Реала».
Последний матч оба проведут 20 мая. «Бавария» на «Альянц Арене» примет «Фрайбург». Начало – в 16:30 мск.