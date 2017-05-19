Венгер: непопадание «Арсенала» в топ-4 не повлияет на будущее Алексиса и Озила

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер уверен, что полузащитник Месут Озил и нападающий Алексис Санчес останутся в команде, даже если «канониры» не попадут в топ-4 АПЛ по итогам сезона-2016/17.
«Я не подвергаю сомнению их концентрацию, в каждом матче они показывают свой высокий уровень. Непопадание в топ-4 никак не повлияет на их будущее. В первую очередь нужно помнить, что у них контракт. Ну и их поведение говорит о том, что они хотят остаться», — цитирует Венгера Mirror.
Контракты обоих футболистов истекают летом 2018 года.
За тур до конца сезона в АПЛ «Арсенал» занимает 5-е место, в одном пункте от четвёртой строчки.
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