В «Гронингене» мечтают о возвращении Роббена

В первом клубе Арьена Роббена – «Гронингене» — мечтают о возвращении футболиста. Об этом рассказал генеральный директор голландского клуба Ханс Нийленд. Роббен до лета 2018 года связан контрактными обязательствами с «Баварией».
«Это действительно является нашей мечтой. Если бы Арьен был готов вернуться, его бы ждал невероятный приём. Во всяком случае, всегда есть начало и конец. Мы бы хотели, чтобы он завершил карьеру у нас», — цитирует Нийленда Goal.
33-летний Роббен является воспитанником «Гронингена», который покинул в 2002 году, перебравшись в ПСВ.
Роббен надеется побить рекорд Круиффа по чемпионским титулам