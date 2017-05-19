22 мая в Воронеже пройдёт финал 5-го ежегодного детского турнира футболиста «Краснодара» Романа Шишкина. Этот турнир – крупнейший в серии соревнований ДФЛ «Большие звёзды светят малым». В нём примут участие более 20 команд мальчиков 2008 года рождения из Воронежа, Курска, Липецка, Брянска и других городов Черноземья.
В Беслане с 23 по 24 мая впервые проведёт свой именной турнир полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев. На родине футболиста соберутся сильнейшие команды из Владикавказа, Ставрополя, Махачкалы и других городов Северо-Кавказского федерального округа.
Оба турнира пройдут в формате спортивного праздника: Шишкин и Дзагоев проведут автограф-сессии и пообщаются с участниками соревнований, а болельщики смогут принять участие в конкурсах и выиграть футболки Фёдора Смолова и других игроков сборной России.
Более подробную информацию о турнире Романа Шишкина можно узнать в официальной группе в соцсети «ВКонтакте», о турнире Алана Дзагоева – в официальном блоге футболиста.
Игроки сборной России Шишкин и Дзагоев проведут детские турниры в родных городах
Игроки сборной России Шишкин и Дзагоев проведут детские турниры в родных городах