Кака: вероятно, Бразилия будет одним из фаворитов ЧМ-2018

Полузащитник «Орландо Сити» и сборной Бразилии Кака считает свою национальную команду одним из фаворитов на победу на чемпионате мира 2018 года. Бразильцы уже обеспечили себе выход в финальную часть мирового первенства, которое пройдёт в России.
«Тите сумел вернуть команду на правильный путь, и в настоящее время сборная Бразилии смотрится очень хорошо. Сборная уже вышла на чемпионат мира, где, вероятно, будет одним из фаворитов на победу.
Моё будущее в сборной? Я не знаю, пока просто сосредоточен на «Орландо Сити», думаю, если я буду хорошо играть здесь, то можем найти решение, от которого выиграют все», — цитирует Кака Goal.
Последний раз Кака выходил на поле в составе сборной Бразилии 14 октября, в матче отборочного турнира ЧМ-2018 с Венесуэлой (3:1).
Таблицу отборочного турнира ЧМ-2018 в Южной Америке можно посмотреть на «Чемпионате»