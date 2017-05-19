Гончаренко: на домашней арене ЦСКА суперфутбольный антураж

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко ответил на вопрос, в чём секрет успешной игры столичного клуба в выездных матчах. В весенней части сезона ЦСКА победил в Грозном, Уфе и Перми, также сыграл вничью в Краснодаре.
«Команда такого уровня не должна делить матчи на домашние и выездные. Где бы ни выступал ЦСКА, существует футбольное поле размером 105 на 68 метров, нужно выходить и добиваться результата. Безусловно, мы учитываем, что те же «Уфа» и «Амкар» принимают соперников на искусственных полях, но и у нас есть соответствующий тренировочный газон, чтобы к этому подготовиться.
Разница может быть только в антураже. На нашей домашней арене его вполне можно назвать суперфутбольным. Мы привыкли к родному стадиону, к поддержке болельщиков, которые мотивируют команду уже в тот момент, когда она выходит на разминку", — цитирует Гончаренко пресс-служба ЦСКА.