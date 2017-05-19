Бутенко: в России дисквалифицировать за симуляцию в ближайшие пару лет не будут

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко прокомментировал новость о том, что в английской Премьер-лиге будут дисквалифицировать за симуляцию.
«В АПЛ будут дисквалифицировать за симуляцию? Класс! Умницы! Это идея мне по душе. Вообще, симуляция — достаточно пограничное определение: сложно определить, ныряет человек или нет. Плюс травмы в конце матча – когда футболисту начинает вдруг «сводить ногу», если его клуб устраивает счёт на табло. Считаю, что решение АПЛ — существенный, чувствительный шаг в борьбе с этой гадостью. Суть футбола выхолащивается, потому что сегодня игроку нужно достичь цели любыми способами. А грязи становится всё больше и больше. Поэтому у меня была мысль — ввести правило, связанное с якобы травмами: если человек получил повреждение в последние 15-20 минут встречи и не может встать, то его должны унести с поля для оказания помощи и не пускать обратно три минуты! Пусть ему оказывают медицинскую помощь, пусть придёт в себя, ведь нельзя же играть с теми судорогами, которые порой показывают люди.
Я думаю, что эти падения, симуляции, нарушения английская Премьер-лига будет определять в дисциплинарном комитете, он у них вообще работает шикарно. Для них не обязательно решение арбитра по каким-то эпизодам, связанным с правилами игры. Зачастую важно поведение игрока в том или ином эпизоде.
Будет ли у нас такое правило в ближайшее время? В следующие пару лет – точно нет. Хватает и более серьёзных проблем. Но я не сомневаюсь, что мы придём к победе коммунистического труда. Это финальный аккорд, который показывает, что мы добьёмся того, чего хотим. Только вот сколько ждать? Есть такой анекдот: отец говорит сыну: «Сынок, только после того как женишься, ты узнаешь, насколько прекрасна жизнь». — Да, папа? – Да, сынок. Но будет поздно!» Как бы и для нас не было поздно», — сказал Бутенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.