Ломбертс попрощался с Санкт-Петербургом в образе Петра I

Защитник клуба «Зенита» Николас Ломбертс, который по окончании сезона покинет петербургскую команду и перейдёт в «Остенде», попрощался с Санкт-Петербургом и болельщиками команды. Бельгиец появился на Дворцовой площади в образе Петра I в окружении болельщиков «Зенита».
Ранее Ломбертс присоединился к проекту «Давай-давай!»: если болельщики соберут 935 тыс. рублей для пятилетнего Максима Кутьина, защитник сине-бело-голубых обещал выйти на Дворцовую площадь в образе Петра I.
Бельгиец выступает за «Зенит» с 2007 года. В составе сине-бело-голубых он четырежды становился чемпионом России и дважды — обладателем кубка России.
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