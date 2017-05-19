Голкипер «Баварии» Штарке завершит карьеру по окончании сезона

Голкипер «Баварии» Том Штарке 20 мая проведёт последний матч в футболке мюнхенского клуба. На «Альянц Арене» свежеиспечённые чемпионы Германии примут «Фрайбург». После этого 36-летний вратарь завершит игровую карьеру, о чём сообщается на официальном сайте клуба.
Летом Штарке отправится с «Баварией» в азиатское турне, а в августе начнёт работу в клубе в роли координатора тренеров вратарей.
Том Штарке играет в «Баварии» с июля 2012 года. Игровую карьеру также завершат защитник и капитан Филипп Лам, а кроме того полузащитник Хаби Алонсо.
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