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Голкипер «Баварии» Штарке завершит карьеру по окончании сезона

19 мая 2017, пятница. 17:02. Футбол

Голкипер «Баварии» Том Штарке 20 мая проведёт последний матч в футболке мюнхенского клуба. На «Альянц Арене» свежеиспечённые чемпионы Германии примут «Фрайбург». После этого 36-летний вратарь завершит игровую карьеру, о чём сообщается на официальном сайте клуба.

Летом Штарке отправится с «Баварией» в азиатское турне, а в августе начнёт работу в клубе в роли координатора тренеров вратарей.

Том Штарке играет в «Баварии» с июля 2012 года. Игровую карьеру также завершат защитник и капитан Филипп Лам, а кроме того полузащитник Хаби Алонсо.

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Источник: Официальный сайт ФК "Бавария" Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Филипп Лам Хаби Алонсо
Новости. Футбол
19 мая 2017, пятница
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