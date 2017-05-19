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Каррера: это был невероятный сезон «Спартака»

19 мая 2017, пятница. 17:49. Футбол

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями от сезона, в котором красно-белые впервые с 2001 года стали чемпионами России.

«Это был невероятный сезон. Все ребята отдали душу и все силы для достижения цели, они сделали всё возможное, чтобы болельщики гордились командой.

Когда поверил, что можем стать чемпионами? В марте, когда стартовал чемпионат и матч за матчем мы продолжали набирать очки. Ну и после матчей с «Зенитом» и ЦСКА, конечно. Ко второй половине сезона мы подошли в хорошей физической форме и желанием играть. «Спартак» в каждом матче играл на победу.

«Спартак» можно сравнить с «Ювентусом». Традиции, количество побед, количество болельщиков… Когда позвали в «Спартак», я долго обдумывал решение. Я знал, что это команда, которая всегда стремится быть на первых ролях.

Я всегда стараюсь вкладывать в свою работу страсть и не думал о будущем, а думал о настоящем, о том, что происходит сейчас. Горжусь тем, что смог добиться такого важного результата для такого большого количества болельщиков», — сказал Каррера в эфире «Спорт ФМ».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Спартак Массимо Каррера
Новости. Футбол
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