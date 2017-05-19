Каррера: видимо, игроки «Спартака» не до конца поняли важность матча с «Томью»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что был очень недоволен игрой своих подопечных в матче 27-го тура российской Премьер-Лиги с «Томью». Та игра, прошедшая на стадионе «Открытие Арена», завершилась победой красно-белых со счётом 1:0, а итальянский специалист не пришёл на традиционную послематчевую пресс-конференцию.
«Главное, чтобы игроки старались до конца, на полную. Даже если бы они дошли до четвёртого-пятого места, это всё равно было бы хорошо, главное – старание. Важно, чтобы в конце сезона не было отговорок, почему не смогли выиграть: засудили или что-то ещё… Главное, чтобы в конце сезона мы смогли сказать, что отдали сто процентов сил. Я самого первого дня старался добиться того, чтобы игроки отдавали себя на сто процентов на тренировках и в каждом матче.
Матч с «Томью»? К сожалению, такие матчи могут происходить, когда команда ещё не привыкла побеждать. Особенно когда ты играешь против команды, которая намного слабее тебя. Такое бывает. Футболисты поняли, что я очень сильно разозлился после этого матча. Видимо, изначально они не до конца поняли, что это тоже очень важный матч. Я очень нервничал. Вероятно, это был самый важный матч.
Мне повезло, что я тренирую в первую очередь хороших людей. Футболисты слушали меня с самого начала. Здорово, что нам удалось создать одну семью с болельщиками. Если бы не болельщики, команде было бы сложнее. Мы все вместе добились этого», — сказал Каррера в эфире «Спорт ФМ».