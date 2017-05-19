Каррера: даже не думал об уходе из «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сообщил, что пока и не думал об уходе из московского клуба, а также отметил, что существует много моментов, которые удерживают его в стане красно-белых.
«Я остаюсь в «Спартаке». На все сто процентов. Даже не думал о том, чтобы уйти. У нас есть хорошая возможность открыть долгосрочный цикл. Плюс сейчас будет опыт Лиги чемпионов. Есть очень много моментов, которые удерживают меня в «Спартаке». Как минимум по контракту у меня есть ещё один год», — сказал Каррера в эфире «Спорт FМ».
Каррера: если меня не выгонят, хотел бы остаться в «Спартаке»