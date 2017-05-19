Каррера предположил, что стало секретом успеха «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, под руководством которого красно-белые стали чемпионами России, высказал мнение о том, что стало секретом долгожданного успеха. По словам итальянского специалиста, в команде не было чувства зависти, а в подготовке упор делался на физику.
«Мои аплодисменты всем футболистам, а особенно тем, кому не удалось сыграть во всех матчах. Роль этих футболистов в том, чтобы команда была единой, является главной. Даже если у них мало игрового времени, они всё равно тренировались на все сто процентов и позитивно принимали любые мои решения, и это очень важный момент. Бывает, что тот, кто меньше играет, начинает плохо говорить за спиной, портит атмосферу в команде. Важно, чтобы такого не было. Все должны думать друг о друге, а не только о себе. В нашей команде не было такого чувства, как зависть. Те, кто выходил в основном составе, понимали, что те, кто остался на замене, рады за них.
Было ли ощущение, что в этом сезоне у нас получается всё? Если бы было так, мы бы каждый матч выигрывали со счётом 4:0. Были ошибки, был риск, но это нормально. Была определённая доля везения, но без неё никуда. Как раз после таких матчей, как с «Оренбургом», когда мы вырвали победу в концовке, начали понимать, что можем выиграть чемпионат. Мы доказали, что хотели одержать победу больше, чем соперник.
Мы много работали над физикой, чтобы дойти до последних туров в отличной физической форме. Во время тренировок меньше работали с мячом и больше с упором на физподготовку. Скорее всего, в этом и был секрет успеха. Мне приятно осознавать, что «Спартак» является командой бойцов», — сказал Каррера в эфире «Спорт ФМ».