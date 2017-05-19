Испанские власти всё ещё могут наказать Роналду за уклонение от уплаты налогов

Испанские власти готовят жалобу в отношении нападающего «Реала» Криштиану Роналду по делу об уклонении от уплаты налогов, сообщает El Confidencial.
Ранее появилась информация, что португалец может избежать наказания в связи с истечением крайнего срока подачи иска. Расследование по делу началось в декабре 2015 года, а прокурор должен подать жалобу до 30 июня, в противном случае все обвинения будут сняты.
Согласно источнику, испанские власти всё же намерены успеть подать жалобу. Роналду обвинят в уклонении от уплаты налогов на сумму € 150 млн, которую он заработал на реализации собственных имиджевых прав. В декабре 2016 года появилась информация о том, что португалец мог скрыть налоги в офшорах в Швейцарии и на Британских Виргинских островах по схеме, якобы разработанной агентом игрока Жорже Мендешем.