Каррера: в России у меня нет времени смотреть на девушек

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что удивило его в России, а также признался, что из-за работы у него ни на что не хватает времени.
«Где красивее девушки – в России или Италии? В Италии. На самом деле у меня нет времени смотреть на девушек», — сказал итальянский специалист в эфире «Спорт FM», на который он пришёл вместе со своей супругой.
«Что удивило в России? Ужасные пробки», — добавил Каррера.
Каррера приехал в «Спартак» летом 2016 года и вошёл в тренерский штаб клуба под руководством Дмитрия Аленичева, а спустя несколько недель стал полноценным главным тренером команды.
Видео, на котором Каррера празднует чемпионство «Спартака» с семьёй, можно посмотреть на «Чемпионате».