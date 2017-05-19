Анчелотти заявил, что готов к пивному душу

После вручения «Баварии» серебряной салатницы, чемпионского трофея немецкой Бундеслиги, состоится традиционный пивной душ.
Главный тренер мюнхенской команды 57-летний Карло Анчелотти рассказал о своих ожиданиях по этому поводу.
«У меня есть проблема — я не могу бегать, мои колени разрушены. Но я разрешаю свои игрокам делать всё, не боясь последствий. Я готов!» — с улыбкой заявил итальянец.
В заключительном туре немецкого чемпионата сезона-2016/17 «Бавария» 20 мая на «Альянц-Арене» в Мюнхене сыграет с «Фрайбургом».
Анчелотти: Лам и Алонсо провели последнее занятие, горжусь, что тренировал их