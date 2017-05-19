«Зенит» представил видео о событиях вокруг матча с «Краснодаром»

«Зенит» на своём официальном канале в YouTube в рамках традиционной рубрики «Скрытая камера» опубликовал видео, посвящённое интересным событиям, происходившим вокруг матча 29-го тура российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:0).
В описании отмечается, что этот выпуск «Скрытой камеры» самый трогательный в нынешнем сезоне.
Напомним, что последний матч на «Петровском» провёл защитник «Зенита» Николас Ломбертс, удостоившийся тёплого прощания со стороны болельщиков.
Видео можно посмотреть на официальном канале «Зенита» в YouTube.