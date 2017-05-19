Маццарри: английский язык очень сложный, испанский даётся намного легче

Главный тренер «Уотфорда» Вальтер Маццарри, который по окончании сезона покинет английскую команду, рассказал об опыте работы в АПЛ.
«Для меня английский язык очень сложный. Такой язык, как испанский, намного легче даётся мне в изучении. Несмотря на это, было интересно посмотреть на английский футбол изнутри. У нас были проблемы, но мы достигли цели – спаслись от вылета и обыграли несколько топ-команд. Я рад, что выполнил задачу, которую передо мной ставили», – сказал Маццарри в интервью MarcadorInt.