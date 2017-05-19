Манчини хотел бы поработать в немецкой Бундеслиге

Бывший главный тренер «Манчестер Сити» и «Галатасарая» Роберто Манчини заявил, что хотел бы вновь поработать за пределами Италии и, в частности, в немецкой Бундеслиге, а также подчеркнул, что не вёл переговоров с «Ромой».
«Мой творческий отпуск закончится, когда я найду команду. Я никогда не встречался с представителями „Ромы“. Надеюсь, что у меня будет возможность поработать за границей, изучая новую культуру. Я хотел бы поработать в Бундеслиге, это другой опыт», – приводит слова 52-летнего итальянского специалиста Voce Giallorossa со ссылкой на Radio Incontro Olympia.
Манчини: никаких переговоров с «Миланом» нет, подобные слухи уже стали классикой