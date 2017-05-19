Пьянич: Аллегри помог мне вырасти как футболисту

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич рассказал о своём прогрессе под руководством главного тренера Массимилиано Аллегри. 27-летний боснийский футболист перебрался в туринскую команду из «Ромы» летом 2016 года.
«Аллегри помог мне вырасти как футболисту. В этом сезоне тренер был очень важен для меня, и я, как и каждый игрок „Ювентуса“, прибавил. Я очень многому научился. Спасибо партнёрам по команде, тренеру, штабу команды и всем остальным», – приводит слова Пьянича интернет-портал Football Italia.
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