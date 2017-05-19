Баринов и Галаджан подписали новые контракты с «Локомотивом»

Полузащитник Дмитрий Баринов и нападающий Артём Галаджан заключили новые соглашения с «Локомотивом», сообщает официальный сайт красно-зелёных.
«Два наших воспитанника видят своё будущее в «Локомотиве», и мы этому очень рады. На этом мы не остановимся: скоро будут ещё новости. Дмитрий и Артём – наша надежда и уже состоявшиеся футболисты. Желаем ребятам роста в карьере, забитых голов», — отметил президент клуба Илья Геркус.
«Конечно, я очень рад подписать новый контракт с «Локомотивом». Это большой шаг для меня. Обещаю выкладываться на поле и на тренировках и приносить пользу родному клубу!» — сказал 20-летний Баринов, на счету которого 20 матчей в основном составе «железнодорожников».
«Очень рад подписать соглашение. Спасибо руководству за доверие. Постараюсь принести максимум пользы. «Локомотив» — мой родной клуб. Хочу, чтобы он всегда был на высоких позициях», — заявил 18-летний Галаджан, который провёл четыре матча за основной состав.
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