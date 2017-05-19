Испания в серии пенальти победила Англию в финале чемпионата Европы U17

В пятницу, 19 мая, в Вараждине (Хорватия) в финале чемпионата Европы среди юношей до 17 лет встречались сборные Испании и Англии.
Англичане вышли вперёд на 18-й минуте, когда точным ударом отметился Каллум Хадсон-Одой. Незадолго до конца первого тайма испанцы сумели отыграться — на 38-й минуте счёт сравнял Абель Руис. На 58-й Филип Фоден вывел англичан вперёд, но удержать победный счёт им не удалось. Уже в компенсированное ко второму тайму время Игнасио Диас сделал счёт 2:2. Победитель определялся в серии пенальти, в которой удачливее были испанские футболисты — 4:1.
Сборная Испании выиграла чемпионат Европы среди юношей до 17 лет в рекордный третий раз.
С турнирной сеткой чемпионата Европы среди юношей до 17 лет можно ознакомиться на «Чемпионате».