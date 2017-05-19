Кака: в финале ЛЧ отличная атака «Реала» встретится с отличной обороной «Юве»

Бывший полузащитник «Реала» Кака поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов, в котором мадридская команда сыграет с «Ювентусом». Матч пройдёт 3 июня в Кардиффе.
«Нас ждёт красивый матч, в котором отличная атака „Реала“ встретится с отличной обороной „Ювентуса“. Эту игру все захотят посмотреть. Роналду может решить исход матча, как и Игуаин. Ещё один ключевой игрок для „Юве“ — Дани Алвес, который проводит прекрасный сезон. Не хочу прогнозировать, кто победит, но буду болеть за „Реал“, — цитирует Кака Football Italia.
Финал Лиги чемпионов: как это будет
Краткий гид для тех, кто только вчера узнал о финале Лиги чемпионов, «Ювентусе» и «Реале».