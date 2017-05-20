Икарди вызван в сборную Аргентины

На официальном сайте Ассоциации футбола Аргентины был опубликован список игроков из зарубежных клубов, вызванных в национальную команду для участия в товарищеских матчах с Бразилией (9 июня, Мельбурн) и Сингапуром (13 июня, Сингапур).
В списке из 20 футболистов присутствует нападающий «Интера» Мауро Икарди, который не вызывался в национальную команду, когда её тренировал Эдгардо Бауса.
В активе 24-летнего форварда всего один матч за «альбиселесте», сыгранный ещё в октябре 2013 года.
Предполагается, что новым главным тренером аргентинской сборной должен стать наставник «Севильи» Хорхе Сампаоли.
Полный список игроков: Серхио Ромеро («Манчестер Юнайтед»), Науэль Гусман («УАНЛ Тигрес»), Херонимо Рульи («Реал Сосьедад»), Николас Отаменди («Манчестер Сити»), Хавьер Маскерано («Барселона»), Эмануэль Маммана («Лион»), Габриэль Меркадо («Севилья»), Эдуардо Сальвио («Бенфика»), Лукас Билья («Лацио»), Гидо Родригес («Тихуана»), Леонардо Паредес («Рома»), Эвер Банега («Интер»), Мануэль Лансини («Вест Хэм Юнайтед»), Анхель Ди Мария («ПСЖ»), Алехандро Гомес («Аталанта»), Хоакин Корреа («Севилья»), Пауло Дибала («Ювентус»), Мауро Икарди («Интер»), Гонсало Игуаин («Ювентус»), Лионель Месси («Барселона»).