Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Икарди вызван в сборную Аргентины

20 мая 2017, суббота. 00:26. Футбол

На официальном сайте Ассоциации футбола Аргентины был опубликован список игроков из зарубежных клубов, вызванных в национальную команду для участия в товарищеских матчах с Бразилией (9 июня, Мельбурн) и Сингапуром (13 июня, Сингапур).

В списке из 20 футболистов присутствует нападающий «Интера» Мауро Икарди, который не вызывался в национальную команду, когда её тренировал Эдгардо Бауса.

В активе 24-летнего форварда всего один матч за «альбиселесте», сыгранный ещё в октябре 2013 года.

Предполагается, что новым главным тренером аргентинской сборной должен стать наставник «Севильи» Хорхе Сампаоли.

Полный список игроков: Серхио Ромеро («Манчестер Юнайтед»), Науэль Гусман («УАНЛ Тигрес»), Херонимо Рульи («Реал Сосьедад»), Николас Отаменди («Манчестер Сити»), Хавьер Маскерано («Барселона»), Эмануэль Маммана («Лион»), Габриэль Меркадо («Севилья»), Эдуардо Сальвио («Бенфика»), Лукас Билья («Лацио»), Гидо Родригес («Тихуана»), Леонардо Паредес («Рома»), Эвер Банега («Интер»), Мануэль Лансини («Вест Хэм Юнайтед»), Анхель Ди Мария («ПСЖ»), Алехандро Гомес («Аталанта»), Хоакин Корреа («Севилья»), Пауло Дибала («Ювентус»), Мауро Икарди («Интер»), Гонсало Игуаин («Ювентус»), Лионель Месси («Барселона»).

Источник: Официальный сайт Ассоциации футбола Аргентины Сообщить об ошибке
Теги
Интер Сборная Аргентины — Футбол Мауро Икарди
Новости. Футбол
20 мая 2017, суббота
00:58 Ломбертс: Луческу наградил меня чувством, что я больше не умею играть в футбол
00:50 Дракслер: Озилу понравилось бы жить во Франции и выступать за «ПСЖ»
00:26 Икарди вызван в сборную Аргентины
00:15 Коке: хотел бы завершить карьеру в «Атлетико»
00:04 Конте: у Терри есть все необходимые характеристики, чтобы продолжать играть
19 мая 2017, пятница
23:32 «Эспаньол» на выезде обыграл «Гранаду»
23:31 «Страсбург» и «Амьен» в следующем сезоне будут выступать в Лиге 1
23:05 Кака: в финале ЛЧ отличная атака «Реала» встретится с отличной обороной «Юве»
23:02 Ляказетт: ухожу из «Лиона», чтобы доказать всем свой уровень
22:55 Испания в серии пенальти победила Англию в финале чемпионата Европы U17
22:55 Каррера: обязательно напишу книгу о работе в «Спартаке»
22:33 Сампаоли: не уйду из «Севильи» ради другого клуба, только ради сборной Аргентины
22:17 Баринов и Галаджан подписали новые контракты с «Локомотивом»
22:16 Кейн: нынешний сезон — лучший в моей карьере
21:53 Джеко восстановился от травмы и сможет помочь «Роме» в матче с «Кьево»
21:49 Пьянич: Аллегри помог мне вырасти как футболисту
21:39 Манчини хотел бы поработать в немецкой Бундеслиге
21:25 Маццарри: английский язык очень сложный, испанский даётся намного легче
21:19 «Дневник фаната»: Плетикоса, перформанс и чемпионская раздевалка «Спартака»
21:11 Эмери сообщил, что Бен-Арфа пропустит игру с «Каном» по технической причине
20:47 Таски: титул чемпионов — заслуженная награда для «Спартака»
20:38 Во Франции утверждают, что хавбек «Зенита» Молло получит российское гражданство
20:29 В Волгограде матч юношеских команд был прерван из-за массовой драки игроков
20:21 «Зенит» представил видео о событиях вокруг матча с «Краснодаром»
20:19 Анчелотти заявил, что готов к пивному душу
20:12 Каррера: в России у меня нет времени смотреть на девушек
20:03 Ставицкий: работа на стадионе «Самара Арена» вошла в график
20:02 Конте: в матче с «Сандерлендом» у «Челси» будет две цели
19:45 Владимир Путин объявил благодарность владельцу «Спартака» Леониду Федуну
19:23 Испанские власти всё ещё могут наказать Роналду за уклонение от уплаты налогов
19:19 С «Динамо» снят запрет на регистрацию новых футболистов по «делу Погребняка»
19:08 Кононов: «Терек»? Пока все вопросы задавайте Рахимову
19:05 Рахимов сообщил, что на посту главного тренера «Терека» его сменит Кононов
19:02 Компания Hawk-Eye выбрана поставщиком технологий видеоповторов на КК-2017
19:01 Моуринью считает, что «Аякс» не должен участвовать в Лиге Европы
18:46 Каррера предположил, что стало секретом успеха «Спартака»
18:31 Каррера: даже не думал об уходе из «Спартака»
18:23 Все игроки «Спартака» отправятся на последний матч сезона с тульским «Арсеналом»
18:16 Жулиано вызван в сборную Бразилии на матчи с Аргентиной и Австралией
18:08 Каррера: видимо, игроки «Спартака» не до конца поняли важность матча с «Томью»
18:01 «Тосно» получил лицензию от РФС на участие в РФПЛ в следующем сезоне
17:51 В Катаре открыли первый стадион к чемпионату мира 2022 года
17:49 Каррера: это был невероятный сезон «Спартака»
17:41 Экс-защитник «Урала» Фонтанельо в межсезонье перейдёт в «Анжи»
17:25 Лам — первый игрок со времён Кана, который будет введён в Зал славы «Баварии»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Сможет ли "Спартак" в следующем сезоне защитить чемпионский титул?
Архив →
© championat.com, 2000–2017