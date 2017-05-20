Гюндоган выразил поддержку первой женщине-главному арбитру Бундеслиги Штайнхаус

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган прокомментировал решение Немецкого футбольного союза привлечь к судейству в Бундеслиге женщину-главного арбитра Бибиану Штайнхаус.
«Нужно иметь большое мужество, чтобы открыть новую главу. Выражаю уважение, фрау Штайнхаус. Все боятся, что женщина не сможет выполнить свою работу. А что насчёт мужчин, из-за которых приходится нервничать каждую неделю?» — написал футболист в своём «твиттере».
Штайнхаус будет главным судьёй финала женской Лиги чемпионов между «Лионом» и «Пари Сен-Жермен», который состоится 1 июня на стадионе «Кардифф Сити». Ранее она также судила финал женского ЧМ-2011 в Германии и решающий матч женского футбольного турнира на лондонской Олимпиаде-2012.
Штайнхаус в следующем сезоне станет первой женщиной-рефери в Бундеслиге