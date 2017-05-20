Голы Роналду и Неймара вошли в пятёрку лучших голов 37-го тура Примеры

Официальный аккаунт чемпионата Испании в YouTube опубликовал пятёрку лучших голов 37-го тура Примеры.
5. Неймар («Барселона») в матче «Лас-Пальмас» — «Барселона» — 1:4.
4. Стеван Йоветич («Севилья») в матче «Реал» — «Севилья» — 4:1.
3. Даниель Себальос («Бетис») в матче «Бетис» — «Атлетико» — 1:1.
2. Криштиану Роналду («Реал») в матче «Реал» — «Севилья» — 4:1.
1. Ресио («Малага») в матче «Реал Сосьедад» — «Малага» — 2:2.
Пятёрку лучших голов 37-го тура Примеры можно посмотреть в официальном аккаунте чемпионата Испании в YouTube.