Финал ЧЕ U17. Испания — Англия — 2:2 (4:1 — по пенальти). Видеообзор матча

В пятницу, 19 мая, в Вараждине (Хорватия) в финале чемпионата Европы среди юношей до 17 лет встречались сборные Испании и Англии.
Англичане вышли вперёд на 18-й минуте, когда точным ударом отметился Каллум Хадсон-Одой. Незадолго до конца первого тайма испанцы сумели отыграться — на 38-й минуте счёт сравнял Матеу Морей. На 58-й Филип Фоден вывел англичан вперёд, но удержать победный счёт им не удалось.Уже в компенсированное ко второму тайму время Игнасио Диас сделал счёт 2:2. Победитель определялся в серии пенальти, в которой удачливее были испанские футболисты — 4:1.
Сборная Испании выиграла чемпионат Европы среди юношей до 17 лет в рекордный третий раз. До этого пиренейцы побеждали в 2007 и 2008 годах.
Видеообзор матча Испания U17 — Англия U17 можно посмотреть на официальном канале UEFA в Youtube.