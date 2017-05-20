Джордж Веа: Бензема заслуживает вызова в сборную Франции

Экс-нападающий «Монако», «ПСЖ» и «Милана», обладатель «Золотого мяча» 1995 года Джордж Веа выразил поддержку форварду мадридского «Реала» Кариму Бензема. Веа заявил, что француз заслуживает приглашения в сборную Франции.
«Я не знаю, что думают про Карима, но для меня он — скромный, умный, очень целостный футболист, который думает в первую очередь о коллективе. Учитывая всё то, что он сделал для национальной команды, думаю, он заслуживает возвращения», — цитирует Веа Marca.
Бензема был исключён из состава сборной Франции в ноябре 2015 года, после того как стал участником скандальной истории. В СМИ появились сведения о том, что полузащитник сборной Матьё Вальбуэна стал жертвой шантажа со стороны партнёров по национальной команде, в числе которых назывался и Бензема. Однако 11 марта с него сняли все официальные обвинения.
Джордж Веа — единственный в истории обладатель «Золотого мяча», чья сборная — Либерия — никогда не играла на чемпионате мира. После завершения футбольной карьеры Веа занялся гуманитарной и политической деятельностью и в 2005 году баллотировался на пост президента Либерии. Победив в первом туре голосования с 28% голосов, во втором туре он проиграл 67-летней Элен Джонсон-Серлиф, ставшей первой в истории Африки женщиной-президентом.