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Моуринью хочет переманить Матича в «Манчестер Юнайтед»

20 мая 2017, суббота. 07:07. Футбол

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Челси» Неманье Матичу, утверждает Manchester Evening News. По данным источника, в переходе 28-летнего серба заинтересован лично главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью, который отлично знаком с возможностями хавбека по совместной работе в Лондоне.

«МЮ» переключил своё внимание на Матича после того, как «Тоттенхэм Хотспур» отказался продать Эрика Дайера.

В текущем сезоне Матич провёл 35 матчей в чемпионате Англии, забил 1 гол и сделал 7 результативных передач.

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Сергей Титов – о тактике «Манчестер Юнайтед» и влиянии Златана Ибрагимовича на неё.
Источник: Manchester Evening News Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед Челси Жозе Моуринью Неманья Матич Трансферы
Новости. Футбол
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