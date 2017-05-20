Моуринью хочет переманить Матича в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Челси» Неманье Матичу, утверждает Manchester Evening News. По данным источника, в переходе 28-летнего серба заинтересован лично главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью, который отлично знаком с возможностями хавбека по совместной работе в Лондоне.
«МЮ» переключил своё внимание на Матича после того, как «Тоттенхэм Хотспур» отказался продать Эрика Дайера.
В текущем сезоне Матич провёл 35 матчей в чемпионате Англии, забил 1 гол и сделал 7 результативных передач.
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