Анчелотти: Киммих — готовая замена Ламу

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти считает, что Джошуа Киммих сможет заменить Филиппа Лама на позиции правого защитника. Напомним, 33-летний Лам по окончании сезона-2016/17 завершит игровую карьеру.
«Киммих — готовая замена Ламу на позиции правого защитника. У него огромный потенциал. Уверен, что Джошуа ждёт большое будущее, он станет фантастическим правым защитником», – приводит слова Анчелотти Goal.
Свой последний матч за «Баварию» Лам проведёт 20 мая, когда мюнхенцы на «Альянц Арене» примут «Фрайбург». Начало встречи – в 16:30 мск.
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