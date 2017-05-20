Клуб третьего испанского дивизиона создал форму с образом супергероя Халка

Клуб «Атлетико Асторга», который выступает в третьем испанском дивизионе, создал необычную футбольную форму, сообщает пресс-служба клуба. При создании комплекта игровой амуниции клуб вдохновился образом популярного персонажа комиксов, мультфильмов и кинофильмов супергероя Халка.
Футболки получили тёмно-зелёный цвет в честь соответствующего оттенка кожи супергероя. Новая форма была преподнесена публике также в необычном свете. На специальной презентации игроки команды предстали перед журналистами в новой форме, появившись в соответствующем супергерою стиле – разрушив стену.
Посмотреть фотографию с формой можно в «твиттере» «Атлетико Асторга».
Посмотреть видео с презентации формы можно в «твиттере» Sport León.