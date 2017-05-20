Лопетеги: прежде всего мы довольны менталитетом Асенсио

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги адресовал слова похвалы полузащитнику мадридского «Реала» Марко Асенсио. Последнего наставник национальной команды пригласил на товарищеский матч со сборной Колумбии (7 июня) и на игру отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с национальной командой Македонии (11 июня).
«Мы знаем Асенсио хорошо. Он уже дебютировал в сборной Испании и блистает в «Реале». Oчень рады его прогрессу и игровым качествам. Но прежде всего мы довольны менталитетом Асенсио», — приводит слова Лопетеги Marca.