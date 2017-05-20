Моуринью назвал единственный трофей из выигранных, копии которого у него нет

14 лет прошло с момента первого триумфа нынешнего главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в еврокубках. В 2003 году «Порту» под его руководством выиграл Кубок УЕФА. По словам португальца, это единственный трофей, копии которого у него нет. «Порту» в том финале обыграл со счётом 3:2 «Селтик»
«Это единственный трофей, копии которого у меня нет, хотя я его выигрывал. Дело в том, что мои ребята сказали, будто это очень сложный кубок, чтобы изготовить копию. У меня есть копия Кубка чемпионов, есть копии трофеев за победу в английской Премьер-лиге, в испанской Примере — всех трофеев, что мне посчастливилось выиграть. В моё время это ещё не была Лига Европы, в 2003-м турнир назывался Кубком УЕФА, но это прекрасный трофей. Правда, слишком прекрасный, слишком тяжёлый и слишком сложный, чтобы сделать копию. Но у меня есть медаль за победу и, что ещё важнее, воспоминания», — заявил Моуринью.
«Никто не ожидал, что мы выиграем турнир. У нас была молодая команда, девять из 11 игроков стартового состава были португальцами, новый тренер без опыта еврокубковых матчей. После победы я решил остаться в „Порту“ ещё на год, и… благодарю Бога за такое решение! Это было начало всего. Победа в еврокубке, а годом позже — победа в Лиге чемпионов. Затем я покинул родину, и началось моё путешествие. До сих пор считаю, что тот финал был самым эмоциональным для меня. В финалах Лиги чемпионов я уже в большей степени контролировал ситуацию, да и сам счёт был тоже под контролем. А тогда всё было на волоске: 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, дополнительное время, 3:2; мы тогда пережили бурю эмоций», — цитирует Моуринью официальный сайт УЕФА.
На вопрос, есть ли шанс вновь увидеть его знаменитый забег по бровке, если «Манчестер Юнайтед» выиграет трофей, португалец ответил так: «Почему бы и нет? Все зависит от конкретного момента, от конкретной ситуации. В 2004-м с „Порту“ я выиграл самый значительный трофей, победил в финале Лиги чемпионов со счётом 3:0, но я не бегал и не прыгал, потому что всё диктуют эмоции в конкретной игре. Так что это зависит от обстоятельств финального матча, но для клуба будет великолепно вернуться в число победителей еврокубков, вернуться в Суперкубок УЕФА. Это было бы замечательно для клуба, а клуб гораздо важнее каждого из нас».