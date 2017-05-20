Оляс: «Атлетико» ведёт переговоры по Ляказетту, но ещё ничего не подписано

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс поделился подробностями о ситуации с возможным переходом нападающего команды Александра Ляказетта в «Атлетико». Накануне форвард объявил о скором уходе из клуба и подтвердил намерение выступать в мадридской команде.
«Нет никакой договорённости с «Атлетико» по поводу трансфера Александра Ляказетта. Мы ведём переговоры, но пока ещё ничего не подписывали. Футболист в курсе условий его отступных. Мы продолжим спокойно ждать в этой ситуации», — приводит слова Оляса RMC.
В текущем сезоне Лиги 1 Ляказетт провёл 29 матчей, отметившись 26 голами и 3 результативными передачами.