Видео: «Амьен» на 6-й компенсированной минуте добывает путёвку в Лигу 1

Крайне драматичной получилась развязка заключительного тура французской Лиги 2, в котором определились два клуба, вышедшие в высший дивизион.
Первое место в таблице занял «Страсбург», а вторым стал «Амьен», который будет выступать в Лиге 1 впервые в своей истории.
Путёвку в элитный французский дивизион «Амьен» добыл, вырвав победу на шестой компенсированной минуте в матче с «Реймсом» (2:1).
Эта победа позволила «Амьену» переместиться на второе место в таблице Лиги, опередив «Труа».
Видео гола можно посмотреть в Youtube.
«Страсбург» и «Амьен» в следующем сезоне будут выступать в Лиге 1