Защитник «Спартака-2» Хомуха успешно перенёс операцию и вернётся через 4 месяца

Глава медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов сообщил об успешно проведённой операции защитнику «Спартака-2» Ивану Хомухе. По его словам, 22-летний футболист, получивший перелом ноги, вернётся на поле через четыре месяца.
«Операция у Хомухи прошла успешно. Доктор Барков А.А. как всегда на высоте. Ваню через четыре месяца увидите на поле!» — написал Вартапетов в своём «твиттере».
Хомуха получил травму в домашнем матче 37-го тура Футбольной национальной лиги с «Химками» (4:0) 14 мая.
Защитник «Спартака-2» Хомуха получил серьёзную травму в матче с «Химками»
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