Льоренте: «Челси» хотел подписать меня в январе, но я не мог уйти из «Суонси»

32-летний нападающий «Суонси Сити» Фернандо Льоренте рассказал, что прошедшей зимой отказал «Челси», так как не мог бросить «лебедей», ведущих борьбу за выживание в английской Премьер-лиге.
«Я знаю, что „Челси“ хотел подписать меня в январе. Я сразу же сказал, что хочу остаться здесь. Мы боролись за выживание. Я не мог уйти. Если в будущем у меня появится вариант с большим клубом, то кто знает, потому что каждый игрок хочет выступать за большой клуб. Но я очень, очень счастлив здесь», — цитирует испанца Daily Mail.
Льоренте: «Челси» было тяжело завершить мой трансфер в зимнее окно