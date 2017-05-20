Игуаин считает, что принял правильное решение, перейдя в «Ювентус»

Аргентинский нападающий Гонсало Игуаин рассказал о своём переходе из «Наполи» в «Ювентус», состоявшемся летом прошлого года.
«У меня прекрасные воспоминания о „Наполи“, и я всегда буду благодарен этому клубу. Я никогда не забуду три этих изумительных года. Думаю, что в Неаполе много людей, которые меня любят за всё, что я сделал там, и много тех, кто меня ненавидит. Однако меня это не волнует. Меня волнует только то, что я сделал для команды. Я профессионал и сделал правильный выбор для себя.
Это было очень сложное и трудное решение. Если не рискуешь в жизни, то не достигаешь ничего значительного. Факты, результаты «Ювентуса» в Италии и Европе в этом сезоне доказывают, что я был прав. Я ничего не боюсь. Я сказал себе, что должен сделать это, и я сделал. Решение было нелёгким, но это нужно было сделать», — поведал 29-летний форвард в интервью Corriere dello Sport.