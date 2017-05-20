Спаллетти: приходится принимать трудные решения, которые иногда обижают Тотти

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти рассказал, почему 40-летний нападающий команды Франческо Тотти не получает достаточно игрового времени.
«Тотти является легендой, и он ей останется. Франческо – символ нашей команды и большая причина, по которой многие люди хотят смотреть матчи «Ромы». Как я всегда говорил, рассматриваю Тотти не только как одного из главных футболистов клуба, но и как члена команды. В связи с этим мне приходится принимать трудные решения, которые иногда обижают Франческо.
Примет ли он участие в двух оставшихся матчах сезона? Извините, но в матчах с «Кьево» и «Дженоа» ситуация не изменится», — цитирует Спаллетти Forza Italian Football.
В текущем сезоне чемпионата Италии Тотти принял участие в 16 матчах (один – в основе) за «Рому», забил два гола и отдал три результативных передачи.